ソフトバンクの小久保裕紀監督（53）が、5年ぶり12度目の日本一の共同会見に出席。「今日の（柳田の）ホームランもそうですし、山川も効果的なホームランが多かった」と、ホームラン攻勢で勝ちきった日本シリーズを振り返った。そして、「3打席で3出塁と嶺井の活躍も見逃せないですね」と付け加えた。嶺井は先発マスクの海野に代わって途中出場すると、6回は中前打、8回は右前打、9回は死球で出塁した。もちろん、「勇のホ