東京・江東区の首都高速湾岸線で、トラックなど合わせて6台が絡む事故があり、50代の男性が死亡しました。30日午後4時40分過ぎ、東京・江東区の首都高速湾岸線東雲ジャンクション付近で「乗用車とトラックの事故」と110番通報がありました。警視庁などによりますと、トラックが前を走る車5台に接触し、中央分離帯にぶつかって横転したということです。この事故で、トラックを運転していた50代の男性が意識不明の状態で搬送されまし