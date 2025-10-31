バルセロナに所属するポーランド代表FWロベルト・レヴァンドフスキとスペイン代表MFダニ・オルモは、11月2日に行われるエルチェ戦で復帰する可能性があるようだ。30日、スペインメディア『ムンド・デポルティーボ』が報じている。現在、バルセロナは主力選手の離脱に悩まされており、26日に開催されたラ・リーガ第10節レアル・マドリードとの“エル・クラシコ”では、オルモやレヴァンドフスキの他に、スペイン代表GKジョアン