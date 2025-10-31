シドニーのオペラハウスで上演された舞踊劇「天工開物」。（シドニー＝新華社配信）【新華社南昌10月30日】中国の舞踊劇「天工開物」がこのほど、オーストラリア・シドニーのオペラハウスで上演され、数百年の時を超えた物語を観客に届けた。1637（明・崇禎10）年の刊行とされる産業技術書「天工開物」は、世界でもまれな農業、手工業に関する総合的な著作で、欧州の学者から「技術の百科事典」と呼ばれていた。舞踊劇は明代の