千葉県市原市のホテルで従業員の女性を殺害した罪などに問われている男に、千葉地裁は懲役19年の判決を言い渡しました。【映像】逮捕当時の江川敦被告江川敦被告（48）は去年、市原市のホテルで従業員の女性（当時56）の首を絞めるなどして殺害し、事務所のレジから1万2600円を盗んだ罪などに問われています。千葉地裁は30日の判決で「被害者が動かなくなった後も、包丁の刃が曲がるほどの強い力で腹部を刺し、犯行が容易な