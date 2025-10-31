今年のノーベル賞の受賞が決まった坂口志文さんと北川進さんが、文部科学省の松本大臣を表敬訪問しました。【映像】坂口志文特別栄誉教授と北川進特別教授のコメント「われわれの立場からいたしますと、やはり基礎研究への支援をお願いしたい」（坂口志文特別栄誉教授）「金さえ出せばいいという感じじゃなくて、組織作りですね、若手を支援する組織作り」（北川進特別教授）松本文科大臣を表敬訪問したのは、生理学・医学賞に