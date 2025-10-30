◆SMBC日本シリーズ2025第5戦阪神2―3ソフトバンク（30日、甲子園）二筋の放物線が、甲子園のカクテル光線に鮮やかに浮かび上がった。レギュラーシーズンで50試合連続無失点の阪神石井大智を打ち砕いた柳田悠岐の同点2ラン、そして延長11回にセ投手3冠の村上頌樹を捉えた野村勇の決勝ソロ。日本シリーズ史に残る劇的な2発となった。代名詞の逆方向に打ち込んだ柳田は「いいスイングができました」と自画自賛した。八回1