◆SMBC日本シリーズ2025第5戦阪神2―3ソフトバンク（30日、甲子園）ソフトバンクが逆転勝ちで5年ぶりの日本一に輝いた。8回に柳田悠岐が起死回生の同点2ラン。延長11回に野村勇が決勝ソロ本塁打を放った。6投手のリレーで1点差ゲームを制した。試合後、小久保裕紀監督は「よう勝ったよ。（柳田は）連続無失点が続いている石井くんからよく追いついた。最後の最後まで中継ぎ陣が頑張ってくれた。3人とも5試合中4試合ね。