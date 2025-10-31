◇SMBC日本シリーズ2025第5戦ソフトバンク3ー2阪神（2025年10月30日甲子園）ソフトバンクの守護神・杉山が優秀選手に輝いた。4試合に登板して1勝2セーブ、防御率0・00。日本一を決めたこの日は初めて2イニングを投げて、打者6人に抑えるパーフェクト投球を見せた。2―2の9回にマウンドへ。わずか6球で3者凡退に抑え、続く延長10回も1番・近本からの上位打線を危なげなく抑えた。直後に味方が勝ち越して勝利投手に。