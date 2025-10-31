◇SMBC日本シリーズ2025第5戦ソフトバンク3ー2阪神（2025年10月30日甲子園）ソフトバンクは普段はセットアッパーを務める松本裕が最後を締め、日本一の胴上げ投手となった。守護神の杉山は9回から2イニングを無失点。延長11回に1点を勝ち越すと、その裏のマウンドに上がった。右腕は先頭・佐藤輝に四球を与えるも、続く大山を中飛。木浪を遊ゴロ、高寺を二ゴロに仕留めて日本一を決め「しっかり丁寧に投げきることがで