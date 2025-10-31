阪神が２年ぶり３度目の日本一を逃し、大阪・ミナミの道頓堀では、大きな混乱はなかった。ソフトバンク優勝の瞬間、戎橋の上ではハロウィーンの仮装に身を包んだ人々がにぎわいを見せるだけ。インバウンド向けの水上バスがひっきりなしに行き来する道頓堀川では、日本一を逃した阪神ファンによる“やけくそダイブ”は見られなかった。虎党によるにぎわいは見られなかったが、川沿いのビールバーでは、「優勝したら川に飛び込