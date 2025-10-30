先ほどからラガルドＥＣＢ総裁の会見が行われているが、それ自体へのユーロの反応は限定的で、ユーロドルは１．１５ドル台後半、ユーロ円は１７８円台半ばでの取引となっている。 総裁は「コアインフレは２％目標と整合。成長に対する下振れリスクの一部は緩和された」などと述べている。「ＥＣＢは現在、好位置にある」とし、いまは追加の行動は不必要との認識を示唆していた。 市場ではＥＣＢの利