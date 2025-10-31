イタリア・フィレンツェで記者会見するECBのラガルド総裁＝30日（共同）【フィレンツェ共同】欧州中央銀行（ECB）は30日、イタリア中部フィレンツェで理事会を開き、政策金利として重視する中銀預金金利を2.0％に据え置くと決めた。金利維持は3会合連続。ユーロ圏のインフレ率は目標の2％前後で安定しており、経済や物価動向を見極める。欧州連合（EU）とトランプ米政権が関税交渉で合意し、通商環境を巡る不透明感は和らいだ