地元住民らおよそ100人から出迎えられ、葉山御用邸に到着した上皇ご夫妻。30日午後5時ごろ、手をつなぎながら御用邸近くの岬「小磯の鼻」を散策されました。おふたりは、岬にいた住民らと交流されました。「小磯の鼻」はこれまで何度も散策されたおふたりの思い出の場所。夕焼けの空の下、15分間の散策を楽しまれました。