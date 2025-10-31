10月30日朝、五泉市の小学校の敷地内でクマが目撃されケガ人はいませんでしたが、小学校は臨時休校となりました。全国で相次ぐクマによる被害。県内でも13人がケガをしたほか、イベントが中止になるなど影響が広がっています。地面に残された生々しい爪痕…クマが出没したのは五泉東小学校です。関係者などによりますと、30日午前7時ごろ、散歩中の住民が学校の敷地内にクマがいるのを見つけました。クマは住民に向かって突進して