【寄生少女ゆうちゃん 1】 10月31日発売 価格：770円 【拡大画像へ】 viviONは、北原順一氏のマンガ「寄生少女ゆうちゃん」の単行本第1巻を10月31日に発売する。価格は770円。 【あらすじ】 高校中退のニート少女・ゆうは、姉・あいのアパートでだらだらと《寄生》生活を送っていた。 ある日、ネトゲ三昧の汚部屋生活に突きつけられたのは「30分で掃除しなきゃP