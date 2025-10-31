2025年10月27日、中国メディアの九派新聞は、子どもが10グラムの金の粒を飲み込み、母親が外出先での排便を禁止するトラブルがあったことを報じた。記事によると、トラブルがあったのは江蘇省昆山市に住む女性、紀（ジー）さん宅。紀さんは17日にネットで10グラムの金の粒を1万元（約21万円）で購入した。22日に商品を受け取った後、ベランダで洗濯をしていると、部屋で金の粒をいじっていた11歳の息子が「ママ、早く来て、死にそ