31日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比130円高の5万1590円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値5万1325.61円に対しては264.39円高。出来高は1万1735枚となっている。 TOPIX先物期近は3329ポイントと前日比19ポイント高、TOPIXの現物終値比は28.21ポイント高で推移。 ○主要先物価格・0時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物