1975（昭和50）年10月31日、訪米を終えた天皇、皇后両陛下が皇居で記者会見に臨まれた。ホワイトハウスの晩さん会での「私が深く悲しみとするあの不幸な戦争」との発言の真意と戦争責任について問われ「そういう言葉のアヤについては私は文学方面はあまり研究もしていないのでお答えできかねます」と述べられた。