◇SMBC日本シリーズ2025第5戦ソフトバンク3ー2阪神（2025年10月30日甲子園）ソフトバンクの近藤が、日本ハムからFA移籍3年目にしてチームの日本一に貢献した。左脇腹痛から日本シリーズで復帰。本拠地での1、2戦目はDHでスタメン出場し、計9打数3安打1打点と活躍。DH制のない甲子園ではベンチスタートだったが、第4戦では代打で適時打を放つなど活躍した。自身にとっては日本ハム時代の16年以来となる日本一。「1年