上皇ご夫妻は３０日、静養のため神奈川県葉山町の葉山御用邸に入られた。葉山への訪問は３年半ぶりで、この日は午前１１時半過ぎに車で御用邸に到着し、沿道の人たちに車内から笑顔で手を振られた。夕方には近くの海岸を散策し、犬の散歩をしていた地元の住民らと交流された。上皇さまは海を眺め、「きょうは本当に波が静かでいいですね」と話されていた。１１月５日まで滞在される。