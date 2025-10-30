東京ディズニーリゾートを運営するオリエンタルランドは、2025年4月〜9月までの半年間の連結決算を発表し、売上高が3161億円で前の年の同じ時期より6.4％増加し、中間決算として過去最高を更新しました。2024年にオープンした「ファンタジースプリングス」や夏のイベントが好調だったことが要因としています。