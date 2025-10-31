注目度上昇中のクセ強ルーキーが個人連勝という結果を出した。10月30日、プロ麻雀リーグ「大和証券Mリーグ2025-26」の第1試合、BEAST Xからは下石戟（協会）が登板。激戦を制し今期4勝目をあげた。【映像】「何切りまんの？」下石も驚いた超絶好配牌当試合は起家からKADOKAWAサクラナイツ・阿久津翔太（連盟）、下石、TEAM雷電・黒沢咲（連盟）、EX風林火山・永井孝典（最高位戦）の並びで開局。東1局、いきなり黒沢が自風の西