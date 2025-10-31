2026年にSeason2の放送が決定している、テレビアニメ「時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん』の描き下ろしハロウィンビジュアルが公開された。あわせて、キャストが出演する特番『アーリャ生誕祭2025生徒会SP』が11月7日午後8時にYouTubeにて公開されることが発表された。【写真】楽しそう！アーリャの誕生日を祝う声優陣同作は、主人公の久世政近の隣の席に座るアーリャさんは、いつも彼に対して冷ややかな目線を向