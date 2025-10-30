◆ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５第５戦阪神―ソフトバンク（３０日・甲子園）ソフトバンクの松本裕樹投手が、胴上げ投手となった。今季のパ・リーグ最優秀中継ぎ投手は、９回から２イニング無失点の守護神・杉山の後を受け、１点を勝ち越した延長１１回に登板。先頭・佐藤輝を四球で歩かせたが、後続を仕留めて無失点で締めくくった。「まさか自分がその立場になるとは思ってなかったけど、しっかり丁寧に投げきることができ