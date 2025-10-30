東京消防庁によりますと、きょう午後10時10分ごろ、東京・中野区南台の5階建てマンションの5階の部屋で火事がありました。【写真を見る】【速報】東京・中野区の5階建てマンションで火災逃げ遅れ1人か消防車など22台が出動し、火はおよそ1時間後に消し止められましたが、逃げ遅れが1人いるという情報があり、消防などが確認を急いでいます。