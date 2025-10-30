10月31日はハロウィーン本番。東京・渋谷のハチ公周辺が封鎖されるなど対策が始まっています。渋谷駅前ではハチ公像がシートで覆われ、周辺を封鎖する囲いが設置されました。渋谷区企画管理課野田有一 課長「毎年、渋谷のハロウィーンでは路上での飲酒、喫煙、ポイ捨てなどに大変困っておりまして、課題になっています。迷惑ハロウィーンは禁止です。どうかご理解をいただきたい」31日のハロウィーン当日は金曜日で多くの来