電話会社の職員や警察官を名乗る人物からの電話をきっかけに三重県松阪市の40代の女性がおよそ8400万円相当の暗号資産をだましとられました。 警察によりますと、今年9月、松阪市に住む40代女性の自宅の固定電話に電話会社の職員を名乗る男から「大阪であなたの名前で契約された携帯電話の料金が未納となっています」などと連絡がありました。 女性が心当たりがないと返答すると、不正な契約なので、警察に被害届を出