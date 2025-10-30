欧州中央銀行（ECB）の本部＝3月、ドイツ・フランクフルト（ロイター＝共同）【フィレンツェ共同】欧州中央銀行（ECB）は30日、デジタル通貨「デジタルユーロ」を2029年にも発行する用意があると発表した。欧州連合（EU）による立法措置を前提に、27年から試験運用を始める。実現すれば、日米欧の主要中銀では初となる。ECBは、現金を補完する形でデジタル通貨を導入することで、決済の効率性向上を狙う。消費者や決済事業者、