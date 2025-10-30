プロ野球のSMBC日本シリーズ2025は30日、兵庫県西宮市の甲子園球場で第5戦が行われ、パ・リーグ2連覇のソフトバンクがセ・リーグ優勝の阪神を3―2で破り、4連勝で対戦成績を4勝1敗として、4連覇した2020年以来、5年ぶり12度目の日本一（前身の南海、ダイエー時代を含む）に輝いた。