元西武の松坂大輔さん（45＝スポニチ本紙評論家）が30日、自身がキャスターを務めるテレビ朝日系「報道ステーション」に生出演。昨年限りでソフトバンクを引退した、「松坂世代」の同学年である和田毅さん（44）も一緒に出演し、ドジャースとブルージェイズのワールドシリーズ第5戦を解説した。試合はブルージェイズの新人右腕トレー・イエサベージ投手（22）が、ワールドシリーズの新人最多記録となる12奪三振をマーク。7回