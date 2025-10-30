◆ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５第５戦阪神２―３ソフトバンク（３０日・甲子園）甲子園で第５戦が行われ、ソフトバンクが３―２で勝ち、第１戦黒星からの４連勝で５年ぶり１２度目の日本一に輝いた。ソフトバンクの大ファンで知られる博多華丸が祝福のコメントを寄せた。華丸は「日本一おめでとうございます！」と喜ぶと「なんとかして手を振りにいきたい、優勝パレード」とコメント。パ・リーグ優勝を祝う優勝パレード