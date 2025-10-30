南九州市で30日午後、トラックとトラクターが衝突する事故があり、トラクターを運転していた92歳の男性が死亡しました。 南九州警察署によりますと30日午後6時前、南九州市頴娃町御領の市道でトラックが前を同じ方向に走っていたトラクターに衝突しました。 この事故でトラクターを運転していた南九州市の農業・別府重光さん（92）が頭や胸を強く打ち病院に搬送されましたがおよそ2時間後に死亡しました