・賃金トラッカーは２５年、２６年前半にかけて賃金上昇の鈍化を示唆。 ・米貿易合意と停戦が下振れリスクを緩和。 ・成長に対する下振れリスクの一部は緩和された。 ・インフレ見通しは通常よりも不確実性が高い。 ・ユーロ高がさらなるインフレ抑制要因となる可能性。 ・世界貿易政策環境は依然として不安定。