【ワシントン＝中根圭一】米国のトランプ大統領は２９日、マイクロソフト創業者のビル・ゲイツ氏が気候変動について「人類滅亡につながることはない」と提言したことを受け、トランプ氏自身のＳＮＳで「気候変動のデマとの戦いに勝った」と投稿し、地球温暖化への懐疑論の勝利を「宣言」した。ゲイツ氏は温暖化対策に多額の資金を投じてきたが、２８日に「温室効果ガス排出量や気温変化よりも、生活の向上に焦点を当てるべきだ