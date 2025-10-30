観光名所で知られる徳島県三好市の吊り橋で男性が転落する事故があり、現場で死亡が確認されました。きょう午後3時すぎ、徳島県三好市の観光名所「祖谷のかずら橋」の料金所の職員から「人が倒れている。呼びかけても反応しない」などと消防に通報がありました。倒れていたのは70代くらいの男性で、橋からおよそ10メートル下の川岸で頭から血を流していて、その場で死亡が確認されました。男性はかずら橋に数人で観光に来ていたと