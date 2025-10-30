◇SMBC日本シリーズ第5戦ソフトバンク３―２阪神（2025年10月30日甲子園）日本一を決めたのはソフトバンク・野村勇内野手（28）の右越えソロだった。2―2の延長11回、先頭の打席で阪神・村上の148キロ直球を捉えた。「手応え？メチャクチャありました。地元が兵庫県で、親とか親戚が来てるんで、その前で最高お結果で終われた」と喜んだ。打球がスタンドに吸い込まれると、甲子園はショックで沈黙に包まれた。野村