２６日のＮＨＫ大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」は、第４１話「歌麿筆美人首絵」が放送された。冒頭、須原屋（里見浩太朗）が蔦重（横浜流星）に引退すると告げる。須原屋は「蔦重、頼むで。死ぬ前にもう一度…もう一度みてえんだよ。浮かれて、華やいだ江戸の街を」と思いを託し、蔦重も「合点承知にございます」と受け止める。続く耕書堂での食事シーンでは、蔦重が店の面々に対して年明けに新作を大量に出すと宣