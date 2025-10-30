俳優の武田鉄矢が３０日、日本シリーズで阪神を下し５年ぶり１２度目の日本一を決めたソフトバンクに喜びのコメントを発表した。「予想通りの厳しい日本シリーズでした。まるで合戦のような天下取りの連戦でした。阪神には若武者のような美しさがあり、対して、我らがソフトバンク鷹軍団には若さと戦巧者のベテランのしぶとさがありました。見事な戦いぶりです。日本一おめでとう」とコメントした。