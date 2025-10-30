ソフトバンクが３０日に甲子園で行われた阪神との「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５」第５戦で延長１１回の末、３―２で勝利。シリーズ４連勝で通算４勝１敗とし、２０２０年以来５年ぶり１２回目の日本一に輝いた。試合後は敵地のグラウンド上で胴上げされた小久保裕紀監督（５４）が９回宙を舞った。勝利監督インタビューでは「セ・リーグ１位の阪神タイガースと何とかいいゲームをしようと思い、この日本シリーズに入って