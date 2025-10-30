◆ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５第５戦阪神２―３ソフトバンク（３０日・甲子園）日本一を逃した阪神・石井大智投手が、リベンジを誓った。２―０の８回１死一塁から、柳田に１５０キロの外角直球を左翼ポール際に運ばれて、同点２ランを献上した。両膝に手をついた右腕は試合後「力の差を感じた。自分的には投げ切れた球だったけど、明らかに力負け。こういう経験の中で感じてきたものを、来年の糧にして、来年は抑えるため