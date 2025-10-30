◆ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５第５戦阪神２―３ソフトバンク＝延長１１回＝（３０日・甲子園）阪神・藤川球児監督はソフトバンクに脱帽した。「やっぱり底力がありました。非常に強かったですね。とにかく自分たち、タイガースとしてできることは精いっぱい、日々、やってはきましたけど、日本一になるという最後の、非常に強かったですね」と認めた。就任１年目でリーグＶ。圧倒的な強さで頂上決戦まで進んだが、パ王者の