◆ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５第５戦阪神２―３ソフトバンク（３０日・甲子園）阪神・近本光司外野手が試合後、今季中に取得した国内ＦＡ権に関して「終わったばかりなので、まだちゃんと考えられていなし考えている時間もなかった。しっかり自分の意思で残りの野球人生を主体的に決めていきたい」と言及した。この日も５回に２点目につながる右前打を放ち、球団記録更新の日本シリーズ１０試合連続安打。見せ場はつくった