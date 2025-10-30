メ～テレ（名古屋テレビ） 愛知県瀬戸市出身、将棋の藤井聡太六冠にとって3つ目の永世称号の獲得がかかる竜王戦七番勝負。第3局が京都市内にある世界遺産を舞台に行われます。 今期の竜王戦七番勝負は、去年に続き藤井聡太六冠に佐々木勇気八段が挑戦していて、現在、藤井六冠が2勝しています。 第3局が京都市にある世界遺産の仁和寺で行われるのを前に30日、2人が対局場に入り、室内の温度などを確認する検分に臨み