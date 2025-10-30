中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京10月30日】中国外交部の郭嘉昆（かく・かこん）報道官は30日の記者会見で、パラグアイで今月実施された世論調査で9割近くが中国との外交関係樹立を重要だと回答し、多くの国会議員も中国との外交関係樹立と台湾当局との「断交」を政府に求めているとの報道に関し、国民の声に耳を傾け、正しい選択をするようパラグアイ政府に求めた。郭報道官は次のように述べた。中国は関