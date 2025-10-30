元西武の松坂大輔さん（45＝スポニチ本紙評論家）が30日、自身がキャスターを務めるテレビ朝日系「報道ステーション」に生出演。昨年限りでソフトバンクを引退した、「松坂世代」の同学年である和田毅さん（44）も一緒に出演し、古巣の日本一を祝った。2人が出番を迎える直前に、ソフトバンクは阪神との日本シリーズ第5戦（甲子園）に逆転勝ち。4勝1敗で5年ぶり12度目の日本一に輝いた。スタジオでは松坂さんが記念の帽子