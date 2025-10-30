◆ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５第５戦阪神２―３ソフトバンク（３０日・甲子園）阪神・佐藤輝明内野手が、日本シリーズ最多タイ記録となる５戦連続打点をマークした。１―０の５回２死一、二塁。ヘルナンデスの直球を中前に運ぶ適時打で追加点を呼び込んだ。これで、５試合連続打点とし、２０２４年の桑原（第２〜６戦）が持つ日本シリーズ最多記録に並んだ。今季は本塁打王と打点王の２冠を獲得し、猛虎打線をけん引して