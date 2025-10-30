◆ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５第５戦阪神２―３ソフトバンク（３０日・甲子園）ソフトバンクが第１戦黒星からの４連勝で５年ぶり１２度目の日本一に輝いた。８回に柳田悠岐外野手（３７）が同点２ラン。２―２の延長１１回、先頭の野村勇内野手（２８）が勝ち越しソロを放った。就任２年目の小久保裕紀監督（５４）は、ＤｅＮＡに敗れた昨年の日本シリーズ（Ｓ）のリベンジ。敵地で宙を舞った。芸能界からも祝福コメントが