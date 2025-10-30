テレビ朝日系「報道ステーション」（月〜金曜・後９時５４分）が３０日に放送され、日本シリーズでのソフトバンク日本一を冒頭で伝えた。野球中継延長ため、ソフトバンク・小久保裕紀監督の優勝インタビュー終了後の番組開始となったこの日、キャスターの大越健介氏は「ナイスゲーム。そして、ソフトバンクホークス、見事な日本一でした」と笑顔で伝えた。