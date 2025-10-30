◇SMBC日本シリーズ第5戦ソフトバンク3―2阪神（2025年10月30日甲子園）ソフトバンクが日本シリーズを4勝1敗で制し、5年ぶり12度目の日本一に輝いた。以下、小久保裕紀監督（53）の優勝インタビュー。――日本一を達成した。「セ・リーグ1位の阪神タイガースと5試合とも息の抜く暇もない、本当に良い試合ができた。とてもうれしい」――選手たちの頑張り。「昨年は届かなかった日本一が達成できて本当にうれしい